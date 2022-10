via

via Sky Sport Austria

Der TSV Hartberg verliert in Altach durch ein spätes Tor mit 0:1 und ist nun Tabellenletzter. „Wir sind momentan nicht in der Lage solche Schnittpartien mit einem Punkt rüberzubringen. Dann steht man mit traurigen Augen da. Aufgrund so einer Partie wäre das nicht notwendig gewesen“, sagte Hartberg-Coach Klaus Schmidt im Sky-Interview.