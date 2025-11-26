Schwierige „Herbergssuche“ für den SK Rapid beim Abschlusstraining: Vor dem Duell mit Rakow Czestochowa (morgen im Rahmen des UEFA Super-Donnerstags ab 18 Uhr live auf Sky und mit Sky X!) in der Conference League mussten die Hütteldorfer mehrere Stadion-Absagen hinnehmen.

Das letzte Training konnte aufgrund der Witterungsbedingungen nicht am morgigen Spielort im Zagłębiowski Park Sportowy in Sosnowiec stattfinden. Dies betraf auch die morgige Heimmannschaft. Auch in den Nachbarstädten Katowice und Chorzow war kein letztes Training möglich. Letztendlich wurde Rapid wieder in Sosnowiec fündig – im Stadion Ludowy auf Naturrasen.

Rapid-Match morgen in Rakow-Ausweichstadion

Zwar musste auch dort das Spielfeld erst vom Schnee befreit werden, danach konnte die Einheit aber bei leichten Minusgraden stattfinden. Der morgige Spielort selbst ist übrigens ebenso ein Ausweichquartier – da das Stadion in Czestochowa nicht den UEFA-Regularien entspricht, weicht Rakow bei Heimspielen nach Sosnowiec aus.

Rakow-Coach erklärt Wechselwunsch bei Pressekonferenz

Ähnlich brisant war das Einstiegs-Statement von Rakow-Coach Marek Papszun: Der Meistertrainer der Saison 2022/23 äußerte deutlich seinen Wunsch nach einem Wechsel zu Legia Warschau: „Ich möchte nur sagen: Legia will mich – und ich will auch zu Legia. Heute will ich mich aber nur auf das morgige Spiel konzentrieren.“

Traditionsteam Legia steht als 15-facher Meister derzeit nur auf Ligaplatz zwölf und sucht nach der Entlassung von Coach Edward Iordanescu Ende Oktober nach einem neuen Cheftrainer. Nach dieser klaren Äußerung könnte das Duell gegen Rapid damit das vorerst letzte Match des umworbenen Papszun an der Rakow-Seitenlinie werden.

Papszun: „Ich will zu Legia“ (Statement nach 2:30 Minuten)

