Schneefall: Spielabsage in der Ligue 1

via

via Sky Sport Austria

Auch in der französischen Fußball-Ligue 1 ist es am Samstag zu einer Absage gekommen. Das Spiel der 30. Runde zwischen AS St. Etienne und Olympique Marseille musste wegen starken Schneefalls verschoben werden.

In St. Etienne sind rund zehn Zentimeter Schnee gefallen. St. Etienne liegt mit 27 Punkten aus 29 Spielen auf Rang 18, Olympique Marseille ist 12 Punkte hinter Leader Paris St. Germain Zweiter.

Zuvor war bereits in der ADMIRAL 2. Liga die Partie zwischen dem FC Dornbirn und dem SKN St. Pölten aufgrund von starkem Schneefall abgesagt worden. Auch in Darmstadt gab es starken Schneefall, das Spielfeld konnte jedoch rechtzeitig zum Anpfiff geräumt werden.

(APA) / Bild: Twitter (@ASSEofficiel)