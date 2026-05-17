Schnegg-Tor bei Charlotte-Heimsieg in MLS gegen Toronto

Charlotte FC hat mit einem 3:1-Heimsieg über Toronto am Samstag (Ortszeit) seine Negativserie in der Major League Soccer (MLS) beendet.

Österreich-Legionär David Schnegg steuerte den Treffer zum 2:1 per Distanzschuss bei. Für den Tiroler war es das Premierentor für Charlotte in der MLS. Für das Team aus North Carolina, das nun Siebenter der Eastern Conference ist, war es der erste Dreier nach fünf sieglosen Spielen. Toronto hält indes bei sieben Partien ohne vollen Erfolg.

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