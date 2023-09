Schneider über Lustenau: „Kader ist auch dieses Jahr nicht das Problem“

Austria Lustenau steht als bislang einziges Team der ADMIRAL Bundesliga nach sieben Runden noch ohne Sieg da. Vor dem Duell gegen Austria Klagenfurt (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass) zeigt sich Sportkoordinator Alexander Schneider dennoch zuversichtlich und sieht weiterhin einen konkurrenzfähigen Kader bei den Vorarlbergern.

„Was ihn auch ausmacht ist, dass er immer ähnlich ist. Dass wir alle nicht zufrieden sind, das ist ganz normal“, spricht der Funktionär Trainer Markus Mader und den Spielern wie bereits in der neusten Ausgabe von „DAB | Der Audiobeweis“ vollstes Vertrauen aus.

Schneider: „Schwierig, wenn das Gesamtgebilde nicht funktioniert“

Anders als Sky Experte Marc Janko sieht Schneider keine zu große Abhängigkeit von einzelnen Spielern: „Ich finden nicht, dass er (Lukas Fridrikas, Anm.) eine One-Man-Show war. Wir haben als Kollektiv funktioniert, es ist schwierig, wenn das Gesamtgebilde nicht so funktioniert. Alle Spieler, die bei uns sind, genießen unser vollstes Vertrauen. Deshalb glaube ich, dass wir da gemeinsam herauskommen werden.“

Zudem ist Schneider auch mit den Verstärkungen des Partnerklubs Clermont Foot zufrieden: „Wir sind da in täglichem Austausch und schauen immer, was braucht diese Mannschaft. Der Kader an sich ist auch dieses Jahr nicht das Problem. Wir müssen auch wieder diese Lust aufs Fußballspielen haben. Die Räder müssen wieder ineinander greifen, das geht nur durch harte Arbeit.“

(Red.)