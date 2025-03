Schnelles Wiedersehen: „Mauer“ Manojlovic unterschreibt beim nächsten Rapid-Gegner

Torhüter Filip Manojlovic dürfte bei so manchem Rapid-Fan noch in bester Erinnerung sein. Im Conference-League-Rückspiel zwischen den Hütteldorfern und FK Borac Banja Luka packte der Serbe eine spektakuläre Parade nach der anderen aus und trieb die Rapid-Profis damit fast zur Verzweiflung.

Am Ende des Spiels, das Rapid erst in der Verlängerung durch „Euro-Louis“ Schaub für sich entschied, standen für Manojlovic neun Paraden auf dem Statistikzettel, sieben davon innerhalb des Strafraums. Allein dem glänzend aufgelegten Torhüter war es zu verdanken, dass Banja Luka überhaupt in die Verlängerung kam und vom Aufstieg ins Viertelfinale träumen durfte.

Video-Highlights: Manojlovic treibt Rapid lange zur Verzweiflung

Manojlovic geht vom letzten zum nächsten Rapid-Gegner

Knapp zwei Wochen später verließ der 28-Jährige Banja Luka und schloss sich dem schwedischen Klub Djurgarden IF an. Und wechselte damit ausgerechnet zu dem Verein, auf den Rapid im Viertelfinale der Conference League trifft.

Manojlovic gegen Rapid nicht spielberechtigt

Große Sorgen müssen sich Rapid-Fans vor einer weiteren Weltklasse-Leistung der serbischen „Mauer“ aber nicht machen. Da Manojlovic in der laufenden Conference-League-Saison bereits für die Bosnier auflief, ist er in diesem Bewerb für Djurgarden nicht spielberechtigt.

Manojlovic machte in Bosnien mit starken Werten auf sich aufmerksam. Der 1,97 Meter große Goalie, der aus Jugend von Roter Stern Belgrad stammt, kassiert in 31 Spielen für Banja Luka nur 19 Gegentreffer und behielt zudem 18 Mal eine „Weiße Weste“.

Erneutes Duell mit Rapid „eine Laune des Schicksals“

Dass er vor zwei Wochen mit seinem Ex-Verein gegen Rapid ausschied, ärgert Manojlovic noch immer etwas. Schließlich hätte er bei einem Aufstieg von Banja Luka seine alten Kollegen schnell wiedergetroffen. „Wenn wir im letzten Spiel gegen Rapid gewonnen hätten, wäre es ein Spiel gegen Djurgarden gewesen“, sagte Manojlovic.

„Vielleicht ist es eine Laune des Schicksals, dass ich jetzt hierher komme, wo Rapid im Viertelfinale wartet. Ich habe die Statistiken gesehen, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurden. Darin steht, dass ich auf der Liste der Torhüter mit den meisten gehaltenen Schüssen in der Conference League den dritten Platz belege. Das motiviert mich sehr“, meinte Manojlovic, der in Schweden einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben hat.

