Schnellste Hattricks: Sesko auf Rang vier

via

via Sky Sport Austria

Beim 4:2-Erfolg von Red Bull Salzburg beim SK Rapid hat „Joker“ Benjamin Sesko eine Glanzleistung abgeliefert. Der Stürmer erzielte zwischen Minute 80 und 87 drei Treffer und markierte damit den viertschnellsten Hattrick der Bundesliga-Geschichte.

Nur drei Spieler waren schneller als der Salzburg-Angreifer. Der ehemalige Austria-Salzburg-Kicker Richard Kitzbichler erzielte in der Saison 2000/01 beim 5:0-Sieg gegen Schwarz-Weiß Bregenz innerhalb von sechs Minuten drei Tore und reiht sich damit auf Rang drei ein.

Auf Platz zwei liegt Ex-Rapidler Christopher Trimmel, der in der Saison 2009/10 als Joker innerhalb von fünf Minuten beim 5:1-Sieg gegen Austria Kärnten dreimal einnetzte. Den Rekord hält eine Rapid-Legende: Hans Krankl erzielte in der Saison 1976/77, beim 11:1 des SK Rapid gegen den GAK, zwischen Minute 58 und 61 in drei Minuten drei Tore.

Sesko-Hattrick gegen Rapid

Daten: transfermarkt.at / Bild: GEPA