Schobesberger wechselt in die 2. Liga

via

via Sky Sport Austria

Philipp Schobesberger setzt seine Karriere in der ADMIRAL 2. Liga fort. Der 28-Jährige schließt sich dem SKU Amstetten an. Das gab der Zweitligist am Freitag bekannt.

Der Mittelfeldspieler trainierte seit Mitte Juli und nach seinem Vertragsende bei Rapid beim SKU Amstetten mit, vorrangig, um sich für einen Transfer in eine erste Liga fit zu halten. Einige Wochen und etliche Trainingseinheiten später kommt es nun zu einer Zusammenarbeit, in der beide Seiten eine Win-Win-Situation sehen. Schobesberger erhält einen Vertrag bis Sommer 2023.

Philipp Schobesberger wechselt nach sieben Jahren beim SK Rapid Wien und mit der Erfahrung von 127 Bundesligaspielen (23 Tore) ins Mostviertel. 13 Einsätze (3 Tore) in der UEFA Europa League stehen ebenso auf seiner Vita, wie ein Einsatz im ÖFB-Nationalteam in der WM-Qualifikation 2017.

Schobesberger: „Geld ist in diesem Fall zweitrangig“

Philipp Schobesberger:

„Mit meinen 28 Jahren hatte ich bereits einige Verletzungen und habe mich stets erfolgreich zurückgekämpft. Ich fühle mich topfit und habe immer noch höchste Ambitionen für Profifußball. In Amstetten wird gute Arbeit geleistet und hier finde ich beste Bedingungen vor, um auf den Platz zurückzukehren und mich wieder für höhere Aufgaben zu empfehlen. Ich brenne darauf, wieder Fußball zu spielen und endlich wieder ein Trikot überstreifen zu können. Geld ist in diesem Fall zweitrangig.“

Jochen Fallmann (Trainer SKU Amstetten):

„Philipp trainiert schon einige Zeit bei uns mit, dadurch konnten wir ein sehr gutes Gefühl füreinander entwickeln. Für uns war es wichtig, dass er auch unbedingt zu uns wollte. Wir sind davon überzeugt, dass er seine Qualitäten in die Mannschaft einbringt und dem Team und dem Verein weiterhilft die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Quelle: Red / SKU Amstetten / Bild: GEPA