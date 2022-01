Schock-Aus für Brady: Hört der Größte jetzt auf?

Macht Tom Brady weiter? Oder hört er auf? Nach dem dramatischen Aus mit den Tampa Bay Buccaneers wird über die Zukunft des Superstars spekuliert.

Tom Brady stapfte geschlagen, geknickt und gedankenverloren aus der Arena. Er, der Superstar, der „GOAT“, konnte das Drama nicht verhindern, der Traum von der Titelverteidigung in der NFL mit seinen Tampa Bay Buccaneers ist geplatzt. Und wie. Die Football-Welt fragt sich nun: Macht Brady weiter? Oder hört er tatsächlich auf?

„Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht“, sagte Brady nach dem 27:30 gegen die Los Angeles Rams völlig enttäuscht über seine Zukunft: „Wir schauen von Tag zu Tag und gucken, wo wir stehen.“ Womöglich haben die Fans tatsächlich das letzte Spiel des mittlerweile 44-Jährigen gesehen, dabei lief es im Viertelfinale der Play-offs fast wie so oft bei Brady. Aber eben nur fast.

3:20 lagen die Buccaneers zur Pause hinten, dann hieß es sogar 3:27 aus Sicht von Brady. Doch der Comeback-König der NFL drehte auf, startete wie so oft in seiner Karriere eine schier unglaubliche Aufholjagd. 27:27 hieß es plötzlich 42 Sekunden vor Schluss – wohl niemand hätte sich gewundert, wenn Brady das Spiel vor den Augen seiner Frau Gisele Bündchen irgendwie noch gewonnen hätte und seinem achten Super-Bowl-Ring ein Stückchen näher gekommen wäre. Doch ein Field Goal von Rams-Kicker Matt Gay riss Brady aus allen Träumen.

„Am Ende gibt es nur eine Mannschaft, die glücklich sein kann“, sagte Brady nach dem Schock, für den er sonst gerne bei seinen Gegnern sorgt. Wie etwa im Super Bowl 2017, als er einen 3:28-Rückstand gegen die Atlanta Falcons aufholte. Nun spürte er selber, wie weh solche Niederlagen tun.

„Wenn man in diesem Spiel als Verlierer dasteht, ist es am Ende einfach nur scheiße, zu verlieren“, sagte Brady nach diesem spektakulären Football-Abend, an dem Star-Quarterback Patrick Mahomes die Kansas City Chiefs beim 42:36 nach Verlängerung gegen die Buffalo Bills in die nächste Runde führte.

Bradys Vertrag läuft noch ein Jahr, er hatte mehrfach angekündigt, dass er die 2022er Saison noch spielen will. Doch der Altmeister will auch mehr Zeit mit seiner Frau und den Kindern verbringen. Vermutlich wird sich Brady mit seiner Entscheidung etwas Zeit lassen, die Buccaneers üben jedenfalls keinen Druck auf ihren Anführer aus. Macht der Superstar weiter? Oder hört er auf? „Das hängt ganz von Tom ab“, sagte Trainer Bruce Arians.

(SID)

Beitragsbild: Imago