Schock für ManCity: Haaland fällt lange aus!

Manchester City muss im Saisonendspurt voraussichtlich längere Zeit auf Erling Haaland verzichten. Der norwegische Topstürmer hat sich im FA-Cup-Spiel gegen den AFC Bournemouth (2:1) eine Verletzung am linken Knöchel zugezogen und wird bis auf Weiteres ausfallen.

Wie der Klub mitteilte, unterzog sich der Ex-Salzburger bereits ersten Untersuchungen in Manchester. Eine endgültige Diagnose steht jedoch noch aus: „Erling unterzog sich am Montagmorgen ersten Tests und wird nun eine fachärztliche Beratung in Anspruch nehmen, um das volle Ausmaß der Verletzung zu bestätigen.“

Fest steht, dass Haaland City in den kommenden Premier-League-Partien sowie im FA Cup fehlen wird. Hoffnung macht jedoch die Einschätzung des Vereins, dass der Torjäger noch in dieser Saison zurückkehren könnte: „Es wird erwartet, dass Erling rechtzeitig fit sein wird, um in dieser Saison noch eine Rolle zu spielen, einschließlich der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft in diesem Sommer.“

Foto: Imago