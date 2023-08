Schock für Real! Courtois fällt monatelang aus

Kurz vor Saisonstart gibt es bittere Nachrichten für Real Madrid.

Stammkeeper Thibault Courtois hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt monatelang aus.

Damit wird Ersatzkeeper Andriy Lunin am Samstag beim Saisonauftakt bei Athletic Bilbao das Tor der Königlichen hüten. Ob Real nun noch einen Torwart holen wird, ist noch offen. Mit David de Gea ist ein namhafter Goalie noch vereinslos.

Der 31-Jährige wird auch das EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Österreich am 13. Oktober (20.45 Uhr) verpassen. Courtois wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen, verlauteten die „Königlichen“, bei denen ÖFB-Star David Alaba sein Geld verdient.

(Red./APA)

Bild: Imago