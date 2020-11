Schock im Bayern-Training! Goretzka bekommt Schlag ab

via

Schock für den FC Bayern vor dem Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund am Samstag (live bei Sky). Leon Goretzka hat im Training am Donnerstag einen Schlag abbekommen.

Was war passiert? Bayerns Leistungsträger Leon Goretzka trainierte am Donnerstag voll mit, bekam dann einen Schlag von Chris Richards ab – vermutlich auf den Knöchel. Der Ex-Schalker musste am Boden behandelt werden. Danach konnte Goretzka aber wieder aufstehen und machte im Anschluss noch Steigerungsläufe und ist selbstständig gelaufen – allerdings mit Eis.

Reicht es für den Kracher bei Borussia Dortmund?

Goretzka war zuletzt schon angeschlagen und hatte die letzten beiden Spiele gegen Salzburg und Köln wegen Wadenproblemen verpasst.

