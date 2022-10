Schockdiagnose! Ex-Salzburger Mwepu muss Karriere beenden

Traurige Nachrichten für den ehemaligen Salzburger Enock Mwepu: Der Mittelfeldspieler muss im Alter von nur 24 Jahren seine Karriere beenden. Wie sein Verein Brighton and Hove Albion mitteilte, wurde bei Mwepu eine vererbte Herzerkrankung festgestellt.

Dieser Zustand könnte sich mit der Zeit verschlechtern und würde Mwepu in Lebensgefahr bringen, sollte er weiterhin Profifußball spielen. Klub-Vorstand Tony Bloom sagte: „Wir sind erschüttert. Enock und seine Familie hatten traumatische Wochen. Eine vielversprechende Karriere wurde nun plötzlich beendet.“ Auch Trainer Roberto De Zerbi zeigte sich bestürzt: „Es tut mir so leid für Enock. Als ich kam und mir die Mannschaft angesehen habe, war er ein Spieler, mit ich unbedingt zusammenarbeiten wollte. Wir werden alles tun, um ihm zuhelfen.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Mwepu, der auch sechs Tore für sein Nationalteam erzielte, war er in der laufenden Saison noch sechsmal für den englischen Tabellensiebenten zum Einsatz gekommen. Seine letzte Partie in der Premier League absolvierte er am 4. September beim 5:2-Heimerfolg gegen Leicester City. „Ein Traum geht zu Ende. Mit Trauer gebe ich bekannt, dass ich meine Schuhe an den Nagel hängen muss aufgrund der Ratschläge von Ärzten“, verlautete Mwepu.

Dem Fußball an sich will er aber nicht den Rücken kehren. „Ich habe vor, in irgendeiner Funktion weiter tätig zu bleiben“, kündigte Mwepu an. Für Salzburg kam er ab 2017 auf insgesamt 119 Matches (18 Tore, 20 Assists) und holte dabei vier Meistertitel und drei Cup-Trophäen.

(APA/Red.)/Bild: Imago