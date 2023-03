Schöffmann/Obmann gewinnen finalen Teambewerb

via

Sabine Schöffmann und Gesamt-Weltcupsieger Fabian Obmann haben am Sonntag zum Abschluss der Snowboard-Weltcupsaison im Parallel-Teambewerb die großartige Saison der ÖSV-Truppe mit einem Sieg abgeschlossen. Das Duo besiegte im Finale das Team Italien 2 mit Maurizio Bormolini und Elisa Caffont. Für Obmann war es die Krönung eines für ihn sensationellen Wochenendes. Nach seinem ersten Einzelsieg, der ihn zwei Kristallkugeln bescherte, war es auch sein erster im Mixed.

Für Andreas Prommegger und Daniela Ulbing reichte ein neunter Platz, um Österreich auch in diesem Bewerb die Disziplinenwertung zu sichern.

Für Schöffmann, die normalerweise mit ihrem Freund, dem derzeit verletzten Alexander Payer, fährt, war es der insgesamt vierte Mixed-Sieg. Für Obmann war es der erste. Kurios im Finale am Sonntag: Es kam zum direkten Duell Obmanns mit Bormolini, dem er am Vortag hauchdünn den Gesamt-Weltcupsieg (um vier Punkte) und den Parallel-Slalom-Weltcup (um zwei) entrissen hatte. Am Sonntag waren die beiden gleich schnell, Schöffmann besiegte dann Caffont um 14 Hundertstel.

„Es ist verrückt. Ich hatte vorher schon eine gute Saison, aber dieses Wochenende: ich fahre mit zwei Kristallkugeln nach Hause, die ich nie erwartet hätte und heute ist es noch ein Schritt weiter“, jubelte Obmann im Ziel. „Meine ersten zwei Siege an einem Wochenende, dem letzten der Saison.“ Auch Schöffmann war glücklich. „Ich hatte auch ein sehr gutes Wochenende. Es war irgendwie leicht mit dem Sieger von gestern und der großen Kugel zu fahren.“

Österreich bilanziert im Parallel-Weltcup damit mit insgesamt neun Siegen, zehn zweiten und vier dritten Plätzen, also insgesamt 23 Podestplätzen.

