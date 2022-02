Schöffmann unverändert im Quarantäne-Hotel

Snowboarderin Sabine Schöffmann hat sich am Donnerstag im Rahmen der Olympischen Winterspiele in China unverändert in einem Quarantäne-Hotel befunden, in das sie am Montag nach einem positiven Corona-Test gebracht worden war. Ihr Lebensgefährte Alexander Payer, am Dienstag in Secret Garden Achter im Parallel-Riesentorlauf, ist am Donnerstag hingegen wie geplant mit 32 anderen Personen aus dem Olympic Team Austria über Paris und München heim nach Klagenfurt abgereist.

Man sei täglich mit Schöffmann in Kontakt, hieß es von Seite des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC). Am Mittwoch sei der Kärntnerin ein Care-Paket mit Süßigkeiten, Büchern und einer Yoga-Matte ins Quarantäne-Hotel geschickt worden. Sobald sie das Quartier verlassen könne, werde sie heimfliegen. Die 29-Jährige hat den PGS am Dienstag verpasst, nachdem sie 2018 nach geschaffter Qualifikation wegen einer schweren Verletzung auch in Pyeongchang nicht gefahren war.

(APA)

Artikelbild: GEPA