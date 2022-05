Schöttel: Vereinbarung mit Rangnick geht „bis zur WM 2026“

via

via Sky Sport Austria

Laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel ist die Zusammenarbeit mit Teamchef Ralf Rangnick mindestens auf vier Jahre bis zur WM 2026 ausgelegt.

„Wir sind seit 1998 bei der Weltmeisterschaft nicht mehr vertreten. Es ist eine Vereinbarung ausgemacht und geplant, dass es bis zur WM in den USA, Mexiko und Kanada ist. Das ist so vereinbart“, sagte Schöttel bei „Talk und Tore“.

Nächstes großes Ziel des ÖFB-Teams ist die Weltmeisterschaft 2024 in Deutschland.´“Was für Ralf Rangnick wahnsinnig interessant war, war natürlich die Europameisterschaft in Deutschland. Für Europameisterschaften muss auch unser Anspruch sein, das wird immer dabei sind“, so Schöttel.