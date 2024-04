Schoko-Gate! Schalke suspendiert nächsten Spieler

Der FC Schalke kommt einfach nicht zur Ruhe. Die Königsblauen suspendieren den nächsten Spieler, dieses Mal trifft es Dominick Drexler. Zuletzt wurde auch schon Timo Baumgartl zur U23 strafversetzt.

Drexler hatte beim Auswärtsspiel der Schalker in Hannover (1:1) in der Kabine frustriert einen Schoko-Shake an die Wand geschmissen.

Für die Schalker ist dieses Benehmen scheinbar zu viel. Drexler war in den letzten Wochen öfter auch öffentlich von Trainer Karel Geraerts wegen schwacher Trainingseinbindung kritisiert worden.

Der 33-Jährige hat erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag auf Schalke um ein weiteres Jahr vorzeitig verlängert.

