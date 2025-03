„Schon als Junge davon geträumt“: Schlager verrät Wunschliga

ÖFB-Teamspieler und Leipzig-Legionär Xaver Schlager hat bei „Talk und Tore“ Einblicke in seine Zukunftsplanungen gegeben und dabei verraten, welche Liga ihn in Zukunft besonders reizen würde.

„Ich habe als kleiner Junge schon immer von England geträumt. Da mache ich auch keine große Sache drumherum. Das sage ich offen und ehrlich. Die Premier League ist die Topliga, wo alle hinwollen, weil es einfach sehr spektakulär ist. Es gibt dort viele sehr gute Mannschaften und ein hohes Niveau ist“, sagte Schlager, der bei RB Leipzig noch einen Vertrag bis 2026 besitzt.

Schlager will „einfach spielen und Spaß haben“

An einen Abschied aus Deutschland denkt der 27-Jährige aktuell aber nicht. Nach vielen Verletzungssorgen inklusive Kreuzbandriss hat für Schlager die körperliche Fitness oberste Priorität.

„Ich fühle mich sehr wohl in Leipzig. Wenn man gesund und fit ist, dann ist das schon mal sehr gut. Das möchte ich einmal haben und für mich selbst einfach mal spielen und Spaß haben. Dann kann man in Ruhe schauen, was der weitere Weg so für mich bringt“, sagte Schlager.

Kurzfristig wolle er „in erster Linie gerne wieder Champions League spielen“. Das scheint auch mit RB Leipzig in der kommenden Saison noch möglich. Nach dem 2:0-Erfolg am vergangenen Samstag gegen den BVB beträgt der Rückstand vom Tabellenfünften Leipzig auf die Champions-League-Ränge nur drei Punkte.

Bild: Imago