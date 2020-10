Schon wieder die Schulter: Austria Wien vorerst ohne Demaku

via

via Sky Sport Austria

Vesel Demaku vom FK Austria Wien hat sich im ÖFB-Cupspiel gegen den Wiener Sportclub an der Schulter verletzt.

Der Klub gab am Samstag bekannt, dass sich der Defensivspieler in den nächsten Tagen einer Magnetresonanztomographie unterziehen wird, um die Schwere der Verletzung erörtern zu können. Demaku hatte bereits in der Vergangenheit Probleme mit der Schulter.

Vesel #Demaku und seine Schulter:

Der erst 20-jährige fiel 17/18 schon 6 Monate nach einer Schulterverletzung aus. Auch im Juni diesen Jahres war er zwei Wochen mit Schulterproblemen out, auch jetzt macht die Schulter wieder Probleme. #faklive #skybuliat #ssnhd https://t.co/Ou3B6ByKby — Johannes Brandl (@Sky_Johannes) October 17, 2020

(Red.)

Beitragsbild: GEPA