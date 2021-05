Schopp: Europacup-Play-off ist “was Riesengroßes”

Der TSV Hartberg darf nach einem 2:0-Heimsieg schon für das Europacup-Play-off planen: Die Oststeiter stehen fix unter den besten zwei Teams der Qualifikationsgruppe.

“Es freut mich, dass wir wieder die Möglichkeit haben, wir sind in der Position um den internationalen Startplatz, das ist für uns in Hartberg was Riesengroßes”, hofft Trainer Markus Schopp auf einen ähnlichen Coup wie im Vorjahr, als man an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen durfte.

Dass die Meistergruppe verpasst wurde, fällt für den TSV-Coach aufgrund der guten Bilanz in der unteren Tabellenhälfte kaum ins Gewicht: “Trotz der Quali-Gruppe haben wir eine ganz tolle Saison gespielt.”