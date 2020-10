Schopp sieht “sehr viel Potential in der Mannschaft”

via

via Sky Sport Austria

Hartberg-Trainer Markus Schopp hat sich nach dem 2:1-Sieg seines Teams gegen die Wiener Austria im Sky-Interview zu Wort gemeldet:

„Man muss es immer fachlich beurteilen, in den letzten Wochen haben wir gute Leistungen gezeigt und uns nicht belohnt, heute ist es ein verdienter Sieg. Es gab heute Situationen, in denen wir es besser lösen hätten können. Das Engagement war bis jetzt nie das Problem, individuelle Fehler haben uns das Genick gebrochen. Heute waren Dinge gut, aber auch viele Dinge, die wir besser machen können. Von Kaderbreite haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, man muss achtsam sein, wie weit man Dinge verändert. Ich glaube, dass sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt.“

