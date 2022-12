Schopp spricht über Doppelrolle in Hartberg: „Wollte ein größeres Denken“

Markus Schopp ist zurück beim TSV Hartberg. Im exklusiven Interview mit Sky-Reporter Michael Ganhör sprach der 48-Jährige über seine Doppelrolle beim Bundesligisten und warum er ohne zusätzliche Kompetenzen wohl nicht zurückgekehrt wäre.

Beim TSV Hartberg muss sich einiges ändern, zumindest wenn es nach Markus Schopp geht. Eine reine Traineranstellung in der Oststeiermark konnte Schopp schon im Vorhinein ausschließen. „Ich habe von Anfang an zu verstehen gegeben, dass es sich bei mir im Falle Hartberg bestimmt nicht mehr nur um die Trainerrolle drehen kann. Das war auch ein Prozess für den TSV Hartberg: Sind sie nur auf der Suche nach einem Trainer oder wollen sie sich auch langfristig verändern und sich diesem Thema öffnen?“

Als „Feuerwehrmann“, wie beispielsweise Klaus Schmidt es in der vergangenen Saison war, wäre Schopp also nicht zur Verfügung gestanden. Umso glücklicher ist der 48-Jährige, dass es mit einer Anstellung geklappt hat: „Wir kennen die aktuelle sportliche Situation, es ist eine extrem herausfordernde. Dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass es von Vereinsseite her Überlegungen gegeben hat, einen Trainer zu finden, der uns in der Liga hält und dann schaut man was passiert. Aber das ist genau das, was ich in der Form nicht wollte. Ich wollte ein größeres Denken haben. Und das hat sich dann zum Glück so bestätigt.“

Bild: GEPA