Schopp über Avdijaj-Auswechslung: „Gut, dass sich ein Spieler Gedanken macht“

Der TSV Hartberg ergattert durch den 3:1-Sieg bei der SV Ried „Big Points“ im Kampf gegen den Abstieg. Im Interview nach Spielende zog Hartberg-Coach Markus Schopp zufrieden Bilanz und erklärte zudem die Auswechslung von Torschütze Donis Avdijaj.

„Wir hätten das Spiel schon für uns entscheiden müssen, haben es aber unnötig spannend gehalten. Dann sind wir noch nicht so stabil, um eins zu eins nach der Pause auf unsere Leistung anschließen können. Wir haben es aber mit den beiden Toren in der zweiten Halbzeit zum richtigen Zeitpunkt geschafft, das Spiel über die Runden zu bekommen. Mich freut es, dass sich die Mannschaft heute belohnt hat“, fasst der TSV-Coach die Partie zusammen.

Auch die Auswechslung von Donis Avdijaj erklärte Schopp im Sky-Interview: „Es ist doch gut so, dass sich ein Spieler, der ausgetauscht wird, Gedanken macht, warum oder weshalb. Es ist auch ein Teil des ganzen Betriebes, dass ein Spieler auch in so einer Situation akzeptieren muss, dass er ausgewechselt wird. Donis weiß aber, welche Rolle er bei uns spielt. Mit seiner Leistung heute kann man schon sehr zufrieden sein.“

