Schopp über Höjlund-Deal: „Erfolgsstory, wo man gratulieren muss“

Rasmus Höjlund wechselte zur Saison 2022/23 von Sturm Graz nach Italien in die Serie A zu Atalanta Bergamo. Der Däne zeigte in der ADMIRAL Bundesliga starke Leistungen und überzeugte die Italiener so sehr, dass rund 18 Millionen Euro in Richtung der Grazer flossen. Laut Markus Schopp bei „Talk und Tore“ ist der Deal eine „grandiose Geschichte. Eine Erfolgsstory, wo man dem Trainer, dem Sportdirektor und dem ganzen Scouting-Team gratulieren muss.“

Dabei sei Höjlund ein Spieler, der nicht nur auf dem Radar von Sturm gewesen sein kann: „Er kann ja nicht nur Sturm Graz aufgefallen sein, er muss auch anderen Vereinen aufgefallen sein. Und dann diesen Spieler zu holen, das ist ein Investment.“ Schopp begründet die Erfolgsstory mit dem schnellen Verkauf von Höjlund: „Für Sturm Graz war das kein kleines Investment zur damaligen Zeit. Aber diesen Spieler dann auch noch so zu entwickeln, dass man ihn binnen Monaten um das Zehnfache verkaufen kann ist einfach eine grandiose Geschichte.“

