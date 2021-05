Schopp über Zukunft in Hartberg: “Spiele dieses Spiel nicht bewusst jedes Jahr”

Markus Schopp ist seit 2018 Trainer vom TSV Hartberg – vor dem Spiel gegen die SV Ried (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – Streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) traf sich der Coach der Oststeirer mit Christoph Jochum und äußerte sich über seine Zukunft:

“Es ist nicht so, dass ich dieses Spiel bewusst jedes Jahr spiele. Für mich ist es in all diesen Entscheidungen immer sehr wichtig ist zu sehen, was wir für Möglichkeiten haben. Es war für mich von Anfang an klar, dass wir (nach der erfolgreichen Saison 2019/20) anders wahrgenommen werden.”

Und ein mögliches Engagement bei der Wiener Austria: “Jeder in Österreich tätige Trainer der sagt, die Austria ist für ihn kein Thema, würde lügen. Es ist nach wie vor eine der größten Nummern in Österreich.”