Schopp vor Rückkehr zum TSV Hartberg

via Sky Sport Austria

Nach Sky Informationen steht Markus Schopp vor einem erneuten Engagement beim TSV Hartberg!

Nach der Trennung von Trainer Klaus Schmidt ist der TSV Hartberg auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Wie Sky in Erfahrung bringen konnte, steht Markus Schopp vor einer Rückkehr auf die Trainerbank des TSV. Neben dem Trainerposten soll der 48-Jährige auch die Kompetenzen des Sportdirektors erhalten. Eine Vollzugsmeldung steht allerdings noch aus.

Schopp trainierte die Hartberger nach dem Bundesliga-Aufstieg bereits von 2018 bis 2021. In 108 Spielen erreichte er einen Punkteschnitt von 1,32. 2020 führte Schopp die Oststeirer sogar in die Europa-League-Qualifikation. Nach seinem ersten Engagement in Hartberg war der Ex-Profi Trainer beim englischen Zweitligisten FC Barnsley.

Bild: GEPA