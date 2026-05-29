Schriebl-Wechsel zum WAC perfekt

Der ablösefreie Wechsel von Thorsten Schriebl vom Grazer AK zum Wolfsberger AC ist perfekt. Das gaben beiden Klubs am Freitag bekannt.

Der Mittelfeldspieler unterschreibt im Lavanttal einen Vertrag bis 2028. „Nach vier intensiven und erfolgreichen Jahren beim GAK freue ich mich sehr, den nächsten Schritt in meiner Karriere beim WAC gehen zu dürfen. Die Entwicklung und Erfolge des Vereins in den vergangenen Jahren sprechen für sich. Mein großes Ziel ist es, gemeinsam mit der Mannschaft nach der schwierigen vergangenen Saison wieder an die erfolgreichen Spielzeiten anzuknüpfen und vorne mitzuspielen“, sagt Schriebl zum Transfer.

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Für den GAK absolvierte er in vier Jahren 100 Einsätze und feierte unter anderem den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. In der abgelaufenen Saison kam der 27-Jährige in 22 Bundesliga-Spielen zum Einsatz (drei Assists).

Bild: GEPA