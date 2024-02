Schritt Richtung Meistergruppe: Klagenfurt schlägt Lustenau

Austria Klagenfurt hat im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga einen Pflichtsieg bei Schlusslicht Austria Lustenau gefeiert. Die Kärntner von Trainer Peter Pacult setzten sich am Sonntag im Ländle verdient mit 1:0 (1:0) durch. Sinan Karweina, der mit seinem zehnten Saisontor die alleinige Führung in der Torschützenliste übernahm, avancierte in der 43. Minute zum Matchwinner. Allerdings vergab der Torjäger auch einen Foulelfmeter (65.).

Mit dem ersten Sieg nach drei Unentschieden kletterten die Klagenfurter auf Tabellenplatz vier und liegen nach 19 Runden drei Punkte über dem „Strich“. Außenseiter Lustenau um Neo-Trainer Andreas Heraf verpasste es unterdessen, nach dem 2:0 gegen die WSG Tirol zum Frühjahrsauftakt erneut Punkte mitzunehmen. Der Rückstand auf den Vorletzten aus Tirol beträgt drei Spiele vor der Punkteteilung weiter fünf Zähler.

Auch im zweiten Spiel unter Heraf wollten die Lustenauer zunächst wenig mit dem Ball zu tun haben, die Klagenfurter kontrollierten das Spielgeschehen mit fast 80 Prozent Ballbesitz. Die erste Torchance vor 3.865 Zuschauern im Ausweichstadion in Bregenz hatten trotzdem die Gastgeber. Bei einem Anderson-Schuss in der 14. Minute musste Klagenfurt-Goalie Phillip Menzel aber nicht eingreifen. Auf der Gegenseite verzog Karweina aus kurzer Distanz (16.).

Erstmals wirklich Torgefahr strahlte ein Schuss vom Klagenfurter Christopher Cvetko aus, dessen Versuch von der Strafraumgrenze knapp über die Querlatte zischte (26.). Bei nebligen Bedingungen versuchten sich die Lustenauer gelegentlich bei Konterangriffen. In der 37. Minute tankte sich Winter-Neuzugang Leo Mikic gegen zwei Klagenfurter im Strafraum durch, scheiterte aber in aussichtsreicher Position im Eins-gegen-eins an Menzel. Wenig später setzte sich Klagenfurt-Stürmer Nicolas Binder gut durch und legte ideal auf Karweina zurück, der nach einem technisch versierten Haken ins lange Eck traf.

Heraf stellte in der Pause um und brachte mit Anthony Schmid und Yadaly Diaby zwei zusätzliche Offensivkräfte. Die taktische Änderung machte sich direkt bemerkbar, die Lustenauer hatten deutlich mehr Spielanteile. Lukas Fridrikas zwang Menzel zu einer Fußabwehr (51.). Eine Viertelstunde später stieg Lustenau-Verteidiger Kennedy Boateng Karweina ungestüm im Strafraum auf den Fuß, den schwach geschossenen Elfmeter des Gefoulten zur möglichen Vorentscheidung parierte Domenik Schierl.

Der Tabellenletzte schaffte es in der Folge aber nicht, die Pacult-Elf trotz einer offensiveren Ausrichtung ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Ein Schuss von „Joker“ Tobias Berger verfehlte das Tor deutlich (86.), einen Distanzschuss von Diaby entschärfte Menzel (88.).

