Schubert gewinnt Vorstiegsbewerb bei Weltcup in Innsbruck

Kletter-Weltmeister Jakob Schubert hat am Sonntag beim Heim-Weltcup in Innsbruck das Vorstiegsfinale gewonnen. Der Tiroler war bei seiner Olympia-Generalprobe in seiner Lieblingsdisziplin vor 3.000 Heimfans nicht zu bezwingen und siegte bei regnerischen Bedingungen vor dem Deutschen Alexander Megos und dem Briten Toby Roberts. Für den 33-Jährigen war es der letzte Wettkampf vor den Olympischen Spielen in Paris.

Schubert hatte bereits das Halbfinale auf Platz eins beendet. Der Lokalmatador ging somit als Letzter ins Finale der besten acht und kletterte unaufhaltsam an den Bestmarken der Konkurrenz vorbei. „Es ist etwas Besonderes, weil ich nicht gut in die Route hineingekommen bin. Es war von der Hälfte weg so ein Fight. Das wäre nie möglich gewesen ohne so ein Publikum im Rücken“, erklärte Schubert im ORF-Interview.

Im Anschluss fand die Entscheidung bei den Frauen statt, im Finale dabei sind die ÖKV-Asse Jessica Pilz und Mattea Pötzi. Pilz hatte m Boulder-Bewerb am Donnerstag Rang fünf belegt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA