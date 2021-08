via

Kletter-Bronzemedaillengewinner Jakob Schubert soll für Österreich am Sonntag bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio als Fahnenträger in das Stadion einmarschieren.

Der Tiroler muss dafür aber noch seinen für Samstag geplanten Flugantritt verschieben. Viele Athletinnen und Athleten werden bei der Zeremonie aber nicht mehr anwesend sein, denn laut Corona-Protokoll müssen sie spätestens 48 Stunden nach Beendigung ihres Bewerbes aus dem Olympischen Dorf ausziehen.

