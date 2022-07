via

via Sky Sport Austria

Österreichs Kletterstars Jakob Schubert und Jessica Pilz haben sich die Titel beim prestigeträchtigen Rock Master in Arco gesichert.

Schubert triumphierte am Gardasee mit Bouldern und Vorstieg in beiden Bewerben der 35. Auflage. Damit zeigte sich der Tiroler nach überstandener Corona-Infektion bestens gerüstet für die EM ab 13. August in München. Dort wird der Kombinationsbewerb erstmals im neuen Olympiamodus aus Bouldern und Vorstieg ausgetragen.

(APA) / Bild: IMAGO