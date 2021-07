Schüsse vor Stadion: MLB-Partie abgebrochen

Schüsse vor dem Stadion haben zum Abbruch der Baseball-Partie zwischen den Washington Nationals und den San Diego Padres geführt. Nach Angaben der Polizei sind bei einem Schusswechsel zwischen Menschen in zwei Autos drei Personen verletzt worden, wie die US-Nachrichtenagentur AP berichtet. Eine davon soll eine Zuschauerin der MLB-Partie gewesen sein, die sich gerade außerhalb des Stadions aufhielt.

Die Polizei sprach zwischenzeitlich von vier Verletzten, korrigiert später aber diese Angabe auf drei. Die Washington Post berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass ein Mann ins Bein und eine Frau in den Rücken getroffen worden sei, die Wunden wurden nicht als lebensbedrohlich bezeichnet. Die genauen Hintergründe der Schießerei sind noch unklar.

Zuschauer flohen am Samstagabend (Ortszeit) von den Tribünen, als im sechsten Inning beim Stand von 8:4 für die Padres die Schüsse zu hören waren. Die Begegnung in der Major League Baseball sollte am Sonntag fortgesetzt werden, gefolgt von einer weiteren regulär für Sonntag angesetzten Partie zwischen beiden Teams.

(APA)/Bild: Imago