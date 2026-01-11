Schützenfest in München: Bayern demontiert Wolfsburg

Ein glänzend aufgelegter FC Bayern dreht an der Tabellenspitze der Deutschen-Bundesliga weiter einsam seine Kreise. Der deutsche Rekordmeister nutzte die erneute Steilvorlage von Borussia Dortmund beim 8:1 (2:1) gegen Lieblingsgegner VfL Wolfsburg fulminant aus und vergrößerte seinen Vorsprung auf den ersten „Verfolger“ noch vor Ende der Hinrunde auf elf Punkte.

Nach dem 3:3 des BVB bei Eintracht Frankfurt kamen die Bayern am Sonntag dank der Eigentore von Wolfsburgs Kilian Fischer (5.) und Moritz Jenz (53.) sowie der Treffer von Luis Díaz (30.), Michael Olise (50., 76.), Raphael Guerreiro (68.), Harry Kane (69.) und Leon Goretzka zum Sieg. Dzenan Pejcinovic (13.) hatte zwischenzeitlich für Wolfsburg ausgeglichen. Gewinnen die Bayern auch am Mittwoch (20.30 Uhr) beim 1. FC Köln, würden sie die bislang beste Bundesliga-Hinrunde perfekt machen.

Die Münchner bauten bei Minustemperaturen in Fröttmaning auch ihre Fabelserien gegen den VfL aus. Zum 21. Mal in Folge blieben sie gegen die Wolfsburger in der Liga ungeschlagen, zuhause haben die Bayern in nun 29 Liga-Spielen ohnehin noch nie gegen die Wölfe verloren (27 Siege, 2 Unentschieden).

Trainer Vincent Kompany musste im ersten Pflichtspiel des Jahres wie angekündigt noch auf Jamal Musiala verzichten. Der Zauberfuß, der in den kommenden Spielen sein Comeback geben soll, fehlte wie auch Joshua Kimmich (Sprunggelenk) und Alphonso Davies (krank) im Münchner Kader. Kimmich wurde von Tom Bischof ersetzt, Manuel Neuer (nach Muskelfaserriss) und Konrad Laimer (nach Gelbsperre) kehrten in die Startelf zurück.

Die Bayern erwischten einen perfekten Start. Beim ersten richtigen Angriff der Gastgeber spielte Díaz den Ball scharf in die Mitte, Fischer, der nach einer dreimonatigen Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung sein Comeback gab, traf unter Druck von Olise ins eigene Tor. Die Wolfsburger ließen sich davon jedoch nicht entmutigen – im Gegenteil.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer setzte die Bayern immer wieder früh unter Druck und suchte den Weg nach vorne. Pejcinovic belohnte die Bemühungen nach einem Steckpass von Lovro Majer schon früh. Auch danach blieben die Gäste mutig. Nach einer halben Stunde brachte Díaz die Bayern aus kurzer Distanz jedoch wieder in Führung – der Kolumbianer verwertete eine Flanke von Olise per Kopf.

Mit viel Tempo kamen die Münchner aus der Kabine. Olise (48.) scheiterte zunächst noch an Kamil Grabara, kurz darauf hatte der VfL-Keeper dann aber das Nachsehen gegenüber dem Franzosen. Nur drei Minuten später sammelte Olise dann bereits seine dritte Torbeteiligung, seinen Pass ins Zentrum klärte Jenz vor dem herangrätschenden Díaz ins eigene Tor. Guerreiro und Kane mit einem Traumtor machten es deutlich. Der überragende Olise und Goretzka sorgten für die höchste Bundesliganiederlage der Wolfsburger.

(SID) / Bild: Imago