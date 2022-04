Schützenfest in Überzahl: Wolfsburg bezwingt chancenlose Mainzer

Der VfL Wolfsburg hat sich am Freitagabend für die 1:6-Klatsche bei Borussia Dortmund rehabilitiert. ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager und Co. fertigten den FSV Mainz 05 zum Auftakt der 31. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga mit 5:0 (5:0) ab und distanzierten sich samt dem Sprung auf Tabellenrang elf deutlich von der Abstiegszone. Die auswärts mittlerweile elf Partien sieglosen Mainzer sind zwei Zähler davor weiter Neunter.

Max Kruse mit einem Triplepack (24./Elfmeter, 35., 45.+2) und Doppel-Torschütze Jonas Wind (8., 42.) machten schon vor dem Seitenwechsel alles klar. Mainz musste nach einer Notbremse von Niklas Tauer, die zum Elfmeter führte, lange Zeit in Unterzahl agieren. Karim Onisiwo wurde bei der Niederlage erst in der 72. Minute eingetauscht, David Nemeth und Kevin Stöger erhielten keine Einsatzminuten. Bei Wolfsburg wurde Schlager in der 63. Minute ausgetauscht.