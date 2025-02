Schützenfest & Traumtore: Freiburg schießt Bremen ab

Der SC Freiburg hat sich am Freitag in der deutschen Bundesliga mit dem vierten Sieg in Folge vorübergehend auf Rang vier geschoben.

Die Breisgauer fertigten Werder Bremen zu Hause mit 5:0 (2:0) ab. Die Tore erzielten Kiliann Sildillia per Fallrückzieher (15.) sowie Vincenzo Grifo (33., 57.) und Ritsu Doan (76., 92.) jeweils im Doppelpack. Werder kassierte ohne den verletzten Kapitän Marco Friedl die dritte Niederlage in Serie und ist weiter Zehnter.

Der Tiroler Friedl fehlte weiterhin wegen seiner Innenbandzerrung im Knie. Romano Schmid spielte bei den Bremern im Mittelfeld durch, Marco Grüll wurde eingewechselt (72.). Bei Freiburg stand Innenverteidiger Philipp Lienhart in der Startformation. Junior Adamu kam zu einem Kurzeinsatz (ab 77.), ÖFB-Sturmkollege Michael Gregoritsch saß auf der Ersatzbank. Die Freiburger überholten Leipzig. Der Red-Bull-Club kann am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Abstiegskandidat Heidenheim aber wieder vorbeiziehen.

(APA)

Bild: Imago