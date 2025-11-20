Schuldenfrei: Blau-Weiß Linz schreibt schwarze Zahlen

Wirtschaftlich erfreuliche Neuigkeiten bei Blau-Weiß Linz: Der Klub konnte das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Gewinn von 768.000 Euro abschließen, wie aus einer Mitteilung des Klubs hervorgeht.

Die Linzer erzielten einen Umsatz von zwölf Millionen Euro und konnten ihr negatives Eigenkapital vollständig abbauen. Laut Klubangaben beträgt das neue Eigenkapital nun 335.000 Euro.

„Erfreulicherweise konnten wir uns wieder in allen wesentlichen Ertragssäulen – Public und Business Ticketing, Sponsoring sowie Merchandising und Gastronomie – steigern. Zudem ist es uns gelungen, seit dem Aufstieg bereits das zweite Jahr in Folge das Sportbudget zu erhöhen, um damit den maximalen sportlichen Erfolg konsequent zu forcieren. Der Klub ist schuldenfrei und steht auf einem gesunden finanziellen Fundament“, zeigt sich BWL-Geschäftsführer Christoph Peschek zufrieden.

