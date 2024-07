Schulterverletzung: Mitfavoritin muss Wimbledon-Start kurzfristig absagen

Der Kreis der Favoritinnen wird kleiner: Aryna Sabalenka hat ihren Start beim Tennis-Klassiker in Wimbledon kurzfristig absagen müssen.

Die zweimalige Australian-Open-Siegerin aus Belarus kann aufgrund einer Schulterverletzung nicht zu ihrem Erstrundenduell antreten. Dies teilten die Turnierveranstalter mit.

Die 26-Jährige, zweimalige Halbfinalistin in Wimbledon, wird in der Auslosung durch die russische Lucky Loserin Erika Andrejewa ersetzt, die in der ersten Runde auf die US-amerikanische Qualifikantin Emina Bektas trifft.

(SID) / Bild: Imago