Schulz und Burke setzen Zeichen gegen Rassismus: “Das geht schon richtig unter die Haut”

Beim 5:0-Erfolg des SKN St.Pölten zum Auftakt gegen WSG Tirol machen besonders Kofi Schulz und Cory Burke mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam. Winter-Neuzugang Burke schnürte einen Hattrick, Schulz zeichnete sich mit einem Tor und einem Assist aus. Doch nicht nur ihre sportlichen Leistungen standen am Dienstagabend im Fokus.

Nach den tragischen Vorkommnissen mit George Floyd in den USA setzt das Duo mit seinem Torjubel ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt. „Für uns ist es wichtig, dass man merkt, dass uns das auch zu Herzen geht. Es ist nicht so dass wir das einfach runterspielen können. Wir sind Menschen, wir sind nicht nur Profis und ich glaube, das ist brutal wichtig, dass man das auch kommuniziert.“, erklärt Schulz die gute Tat.

Ein Thema, dass Schulz aus persönlichen Gründen ganz besonders am Herzen liegt: „Wenn man die Affenlaute hört, das geht einem schon zu Herzen. Von klein auf – wer hat Angst vorm schwarzen Mann – solche Sprüche musste man sich anhören. Viele negative Sachen die einem am Ende auch prägen für die Zukunft. Das ist nicht so, dass man das vergisst oder am Ende sagt das waren ein paar Idioten, das geht schon richtig unter die Haut.