Schumacher & Rosberg kritisieren Norris für „Fehler-Festival“

Die beiden Sky Sport F1-Experten Ralf Schumacher und Nico Rosberg finden deutliche Worte für die Leistung von Lando Norris beim Großen Preis von Belgien.

Norris hatte seine Führung direkt nach dem rollenden Start verloren und vergab anschließend auch eine mögliche Siegchance aufgrund vieler kleinerer Fehler.

Da war mehr drin für Lando Norris!

Der McLaren-Pilot kam mit dem Rückenwind von zwei Rennsiegen in Folge nach Belgien, erlebte dort aber einen Dämpfer für seinen großen WM-Traum. Wieder einmal hatte ihm sein jüngerer Teamkollege Oscar Piastri die Show gestohlen. Beim bereits sechsten Papaya-Doppelsieg in dieser Saison stand der Australier ganz oben auf dem Podium.

„Oscar hat es einfach gut gemacht. Er kam am Anfang besser durch Eau Rouge, hat den Windschatten genutzt. Danach konnte ich nichts mehr machen. Klar würde ich gerne ganz oben stehen, aber Oscar hat es einfach verdient“, erklärte Norris und gab Einblicke in sein Gefühlsleben: „Ich habe ein paar kleine Fehler gemacht und wenn er perfekt fährt, kann ich nicht gewinnen. Ich bin ein bisschen happy, aber auch leicht enttäuscht.“

Norris verpatzt Start hinter dem Safety-Car

Denn Norris, dem im Ziel nur rund 3,5 Sekunden auf den Sieg fehlten, erlaubte sich während des Rennens einfach zu viele Fehler. Den ersten dabei direkt nach dem fliegenden Start nach zuvor fünf Runden hinter dem Safety-Car. Norris konnte Piastri dabei nicht hinter sich halten und musste seine Führungsposition am Ende der Kemmel Straight abgeben.

„Norris hat das nicht optimal umgesetzt. Beim Start hinter dem Safety-Car hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen geschlafen hat und Piastri war schon im Getriebe. Er konnte Piastri beim Losfahren nicht überraschen“, meinte Sky Sport F1-Experte Nico Rosberg. Ralf Schumacher teilte diese Meinung: „Wenn Lando es ein bisschen cleverer macht, hat er die Luft, die er braucht. Er war ein Ticken zu langsam, hat Übersteuern bekommen aus der ersten Kurve raus und dann war es relativ leicht für Piastri.“

Norris: “Piastri hat einfach den besseren Job gemacht“

Zu viele Fehler von Norris bei Jagd auf Piastri

Doch auch danach hätte Norris durchaus noch die Chance gehabt, seinen fünften Saisonerfolg einzufahren. Doch nach beim Boxenstopp und dem Wechsel von den Intermediates auf die Slicks verlor er rund acht Sekunden. „Er hätte mehr pushen müssen, war dann groß im Nachteil. Durch den Stopp eine Runde später hat er einfach eine Lücke gehabt, die er nie mehr zugemacht hat. Die Out-Lap auf den harten Reifen hat auch zu lange gedauert“, resümierte Schumacher.

Das „Fehler-Festival“ ging aber auch danach noch weiter. „Der Lando hatte am Ende des Rennens noch eine Chance, denn er hatte die harten Reifen. Und die Reifen von Piastri wurden immer schlechter. Er hat aber drei Fehler drin gehabt, hat dreimal eine Sekunde dabei verloren. Das waren genau die drei Sekunden, die fehlten, um am Ende noch mal die Chance zu haben anzugreifen. Das ist typisch Norris. Ein Hamilton oder ein Verstappen hätten da nicht drei solcher Fehler drin gehabt“, wurde Rosberg deutlich.

Schumacher: “Wenn er es cleverer macht, hat er die Luft die er braucht“

Viel Lob für die starke Leistung von Piastri

Und Piastri? Der wusste ganz genau, was der Schlüssel zum Erfolg im nassen Spa war. „Ganz am Anfang war die beste Chance, mir die Führung zu holen und dann das Rennen zu gewinnen. Ich bin gut aus Eau Rouge rausgekommen, das hat mir geholfen. Das restliche Rennen haben wir dann gemanagt. Zum Schluss habe ich mit den Reifen gekämpft, da waren die Mediums nicht ideal für die letzten Runden. Aber ich hatte es größtenteils unter Kontrolle“, erzählte der 24-Jährige.

Für diese Leistung gab es von allen Seiten viel Lob. „Wieder einmal gigantisch. Du kriegst als Rennfahrer manchmal nur eine kleine Chance und die hat er voll ausgenutzt, eiskalt. Er ist sensationell gefahren“, betonte Rosberg. „Oscar war einfach besser“, sagte Schumacher. Und auch McLaren-CEO Zak Brown lobte Piastri bei Sky Sport F1 für dessen Umgang mit den Reifen: „Oscar hat Reserven gehabt. Zwischen ihm und Lando gab es keinen großen Unterschied beim Reifenabbau.“

Beide WM-Wertungen sind McLaren-Festspiele

Mit nun acht Karrieresiegen hat Piastri wieder mit Norris gleichgezogen. In der F1-Geschichte haben aus australischer Sicht nur Jack Brabham (14), Alan Jones (12) und Piastris Manager Mark Webber (9) mehr GP-Siege geholt. Auch Daniel Ricciardo steht bei acht. In der Fahrer-WM vergrößerte Piastri, der zum 31-mal hintereinander in die Punkte fuhr, den Abstand auf Norris auf 16 Zähler. In der Konstrukteurs-WM ist McLaren bei 268 Punkten Vorsprung der zweite Team-WM-Titel in Serie kaum noch zu nehmen.

„Es ist natürlich toll, dass wir so einen guten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz haben. Dadurch können wir unsere beiden Fahrer gegeneinander fahren lassen. Das ist spannend für alle. Je mehr Racing, umso besser“, stellte McLaren-Boss Brown fest.

Weiter geht das Duell bereits am kommenden Wochenende in Ungarn.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago