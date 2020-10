Schwab auf Zypern auf 12. Rang verbessert

Golfprofi Matthias Schwab hat sich beim Turnier der Europa-Tour in Paphos (Zypern/1 Mio. Euro) mit einer zweiten 67er-Runde (4 unter Par) am Freitag um sechs Positionen an die zwölfte Stelle verbessert. Der Steirer verzeichnete bei fünf Birdies nur einen Schlagverlust. Sein Rückstand auf das Spitzenduo Jamie Donaldson (WAL) und Marcus Armitage (ENG), das seine Runde wegen Dunkelheit erst am Samstag beenden konnte, betrug vorerst drei Schläge.

(APA)

Bild: GEPA