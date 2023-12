Schwab beendet World-Tour-Turnier in Südafrika auf Platz 52

Golfprofi Matthias Schwab ist beim World-Tour-Turnier in Johannesburg mit einer 69er-Schlussrunde von drei unter Par ein versöhnlicher Abschluss gelungen.

Der Steirer machte am Schlusstag der South African Open immerhin noch 17 Plätze gut und landete mit insgesamt eins über dem Platzstandard auf Endrang 52. Den Sieg sicherte sich mit elf unter Lokalmatador Dean Burmester. Schwab bleibt in Südafrika und spielt ab Donnerstag die Alfred Dunhill Championships in Malelane.

