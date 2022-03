Schwab beendete PGA-Turnier in Punta Cana auf Platz 44

via

Golf-Profi Matthias Schwab hat am letzten Tag des PGA-Turniers in Punta Cana einen Rückfall hinnehmen müssen.

Der Steirer spielte am Sonntag in der Dominikanischen Republik mit einer 72 seine zweitschlechteste Runde auf dem Par-72-Kurs und schloss das Turnier auf Rang 44 ab, nachdem er am Samstag noch 30. gewesen war. Mit 283 Schlägen blieb Schwab gesamt fünf unter Par, zum Abschluss gelangen ihm fünf Birdies, daneben unterliefen ihm auch drei Bogeys und ein Doppel-Bogey.

Den Sieg holte sich mit 17 unter Par der US-Amerikaner Chad Ramey, der damit seinen zuvor dominierenden Landsmann Ben Martin um einen Schlag noch in die Schranken wies. Ebenfalls Zweiter wurde mit Alex Smalley ein weiterer US-Amerikaner.

