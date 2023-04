Schwab bei PGA-Teambewerb in Louisiana auf Kurs – Wiesberger zum LIV-Auftakt Vierter

via

Golfer Matthias Schwab hat beim PGA-Teambewerb in Louisiana mit seinem Partner Vincent Norrman einen guten Start in den PGA-Teambewerb erwischt.

Gemeinsam mit dem Schweden klassierte sich der Steirer am Donnerstag (Ortszeit) mit 64 Schlägen auf Platz 14. Die Führung teilten sich die beiden US-Duos Wyndham Clark/Beau Hossler und Sean O’Hair/Brandon Matthews mit je 61 Schlägen.

„Wir spielten gutes Golf, ergänzten uns bis auf einem Loch sehr gut. Mit unserer Ausgangsposition nach der ersten Runde sollten wir den Cut ins Wochenende heute schaffen“, sagte Schwab. 33 der 80 Teams dürfen die Runden drei und vier in Angriff nehmen.

Einen Auftakt nach Maß hat Golfer Bernd Wiesberger bei der LIV-Tour in Adelaide erwischt. Der Burgenländer rangiert nach einer 67er-Runde auf Platz vier, fünf Schläge hinter Leader Talor Gooch. Damit peilt der 37-Jährige sein bisher bestes LIV-Resultat an. Im vergangenen Oktober war Wiesberger in Jeddah Achter geworden.

Den Cut bereits geschafft hat Lukas Nemecz beim World-Tour-Turnier in Omitama (Japan). Schwabs engerer Landsmann verbesserte sich am Freitag mit drei unter Par auf Rang 46.

