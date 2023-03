Schwab bei Players Championship mit 72er-Runde

Golfprofi Matthias Schwab hat sich beim prestigeträchtigen The Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida am Samstag nicht steigern können. Nach 75 Schlägen zum Auftakt und 70 am Freitag folgte für den Steirer eine 72er-Runde, nach der er im Klassement mit einem Schlag über Par an 63. Stelle lag. Noch schlechter lief es für Sepp Straka, der wie am ersten Tag 74 Schläge benötigte und gesamt vor dem Schlusstag als 73. noch drei mehr als sein Landsmann auf dem Konto hat.

Zuvor hatten bei dem mit 25 Millionen Dollar dotierten Turnier einige Akteure erst ihre am Vortag wegen Schlechtwetters abgebrochene zweite Runde fertigspielen müssen. US-Profi Scottie Scheffler liegt in der Pole Position um den Sieg, er greift damit auch nach der Führung in der Weltrangliste. Er führt mit 202 Schlägen vor dem Australier Min Woo Lee (204) und dessen Landsmann Cam Davis (206).

Schwab: „Es war ein bisschen enttäuschend“

Die aktuelle Nummer eins, der Spanier Jon Rahm, trat am Freitag wegen einer Erkrankung nicht mehr an. Und der Nordire Rory McIlroy, die Nummer drei der Welt, verpasste mit 149 Schlägen den Cut im TPC Sawgrass.

(APA)

Beitragsbild: Imago