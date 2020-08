Schwab-Debüt geglückt: PAOK bezwinkt Besiktas

via

Das Debüt von Stefan Schwab bei PAOK Saloniki ist geglückt. Der langjährige Rapid-Kapitän gewann in der zweiten Champions-League-Qualirunde gegen Besiktas Istanbul mit seinem neuen Klub mit 3:1.

Der österreichische Mittelfeldstratege stand beim PAOK-Erfolg über 90 Minuten auf dem Platz. Die Griechen steigen dadurch in die dritte Qualifikaitionsrunde der UEFA Champions League auf. Ein potentielles Duell zwischen Schwab und dem SK Rapid Wien in der dritten Quali-Runde ist nicht möglich. Sowohl PAOK als auch Rapid sind in der nächsten Runde ungesetzt und können daher nicht aufeinander treffen.

