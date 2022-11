Schwab greift in Mexiko nach Spitzenplatz auf PGA-Tour

Golf-Profi Matthias Schwab greift beim mit 8,2 Mio. Dollar dotierten PGA-Tour-Turnier in Riviera Maya nahe Cancun (Mexiko) nach einem Spitzenresultat. Der Steirer blieb auch am Samstag Bogey-frei und erzielte dafür fünf Schlaggewinne. Am Ende stand eine 66er-Runde für den 27-Jährigen zu Buche. Mit insgesamt 13 unter Par geht Schwab am Sonntag auf dem geteilten siebenten Platz liegend in die Schlussrunde.

„Ich habe die letzten 36 Löcher kein Bogey gespielt. Es passt. Mein Spiel fühlt sich gut und sicher an. Die vierte Runde werde ich mit gleicher Strategie in Angriff nehmen“, erklärte der Rohrmooser zufrieden. Chancen auf den Sieg hat Schwab jedoch kaum mehr, da der führende US-Amerikaner Russell Henley nach drei sensationellen Runden (22 unter Par) satte neun Schläge Vorsprung auf den Österreicher hat sowie sechs auf die ersten Verfolger Will Gordon und Patton Kizzire (beide USA).

(APA)

Artikelbild: Imago