Schwab in Detroit nach Startrunde im soliden Mittelfeld

Profi-Golfer Matthias Schwab hat sich am Donnerstag (Ortszeit) zum Auftakt des PGA-Turniers in Detroit mit einer 70er-Runde von zwei unter Par auf Rang 53 klassiert.

Nach zwei Bogeys und vier Birdies hatte der Steirer gute Chancen auf Erreichen des Cuts für das Wochenende. Landsmann Sepp Straka kam hingegen nicht über eine 74er-Runde hinaus und reihte sich nach einem Birdie und drei Bogeys nur auf Platz 132 ein.

Straka und in Schottland Nemecz mit Aufholbedarf

Lukas Nemecz hatte davor beim World-Tour-Event in St. Andrews in Schottland mit einer 71 von eins unter Par begonnen. Dem von einer Schulterblessur beeinträchtigten Steirer gelangen auf dem Fairmont-Nebenkurs zwar sechs Birdies, mit drei Bogeys und einem Doppel-Bogey landete er auf Position 107. Auf den prognostizierten Cut fehlten ihm vor seiner Runde am Freitagnachmittag zwei Schläge.