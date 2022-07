via

via Sky Sport Austria

Matthias Schwab hat sich beim Golfturnier der PGA-Tour in Blaine (Minnesota/USA) am Schlusstag praktisch nicht mehr verbessern können und das Turnier auf Rang 72 beendet.

Der Steirer benötigte am Sonntag wie schon an den zwei Tagen davor 73 Schläge (zwei über Par) und schloss mit gesamt fünf über Par ab (289). Der Sieg ging an den US-Amerikaner Tony Finau (267), dessen drei Runden lang führender Landsmann Scott Piercy fiel nach einer 76 auf Platz vier zurück (271).

(APA) / Bild: Imago