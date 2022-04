Schwab in San Antonio nach drei Runden auf Rang 21 verbessert

Golfprofi Matthias Schwab hat am Samstag beim PGA-Turnier Valero Texas Open in San Antonio eine 70er-Runde gespielt, womit er sich mit nun 211 Schlägen um sechs Plätze an die 21. Stelle verbesserte. Auf die Top Ten fehlen ihm zwei Strokes. An der Spitze liegt vor dem Schlusstag ein Quartett mit Brandt Snedeker, J.J. Spaun (beide USA), Dylan Frittelli (RSA) und Beau Hossler (USA) allesamt mit insgesamt 206 Strokes zehn unter Par und damit fünf Schläge vor Schwab.

„Mein Spiel verlief heute ähnlich solid wie gestern. Meine Form stimmt, ich treffe die Bälle gut. Die Bedingungen waren heute besser, es herrschte fast kein Wind, dafür waren aber die Fahnenpositionen schwieriger. Morgen ist noch einiges möglich“, sagte der 27-jährige Steirer.

(APA) / Bild: