Schwab in Shenzhen bereits in den Top 10

Der Steirer Matthias Schwab hat sich am Freitag auf der zweiten Runde des internationalen Golf-Turniers von Shenzhen in China um sechs Plätze in die Top Ten verbessert.

Nach einer 68er-Runde auf dem Par-72-Kurs rangiert er mit gesamt neun unter Par auf Rang neun, sein Rückstand auf den schwedischen Leader Sebastian Söderberg beträgt sieben Schläge. Schwab verzeichnete auf seiner Runde vier Birdies. Sein Landsmann Bernd Wiesberger schaffte es mit einer 70 noch ins Wochenende.

Mit drei unter Par rangiert der Burgenländer als 58. direkt unter der Cut-Linie. Auch mit 70 Schlägen kam Lukas Nemecz durch. Die Hypothek der 76er-Runde vom Vortag lastete aber zu schwer auf dem Steirer, als 111. verpasste er das Weiterkommen um fünf Schläge.

(APA) / Artikelbild: Imago